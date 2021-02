Orune. Erogazione contributi a fondo perduto per sostenere le attività commerciali ed artigianali

Erogazione contributi. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Orune, anche con spese sostenute già a partire dalla data del 25 settembre 2020, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti:

a) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Orune;

b) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo