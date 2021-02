Enti locali, Deriu (PD): “Elezione diretta delle Province”

Le Province sono nate insieme allo Stato, con territori ben identificabili e come forma organizzativa definita. Rappresentano le comunità, ma con la Legge Delrio del 2014, che si basava sul presupposto che le Province sarebbero state espunte dalla Costituzione, cosa che non è avvenuta, hanno generato un allontanamento dei cittadini nei confronti dell’ente intermedio, che in questi anni di attacchi all’ultimo sangue, tutti falliti, ha dimostrato essere essenziale per l’equilibrio tra le istituzioni e quindi anche rispetto alla qualità dei servizi ai cittadini.

Da qui la necessità di una revisione della legge per reintrodurre l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Lo propone Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico e primo firmatario – insieme a tutti i consiglieri del PD (Ganau, Comandini, Corrias, Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda) – di una proposta di legge nazionale che ha come obiettivo la modifica della Legge Delrio. Adesioni alla proposta di Deriu anche dalla maggioranza, con il leader di Sardegna 20Venti, Stefano Tunis.

Le dichiarazioni

“Da quando non c’è più l’elezione diretta del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali – spiega Deriu – manca una rappresentanza istituzionale del territorio e delle esigenze dei cittadini. Ogni comunità autonoma necessita di una rappresentanza democratica, visibile, conosciuta, la cui legittimazione provenga dal Popolo”.

“Siamo pronti a iniziare una battaglia – conclude Deriu – considerato che le Province sono state confermate nella Costituzione dopo il referendum del 2016, quindi non si capisce perché non debbano avere un’elezione diretta come hanno i Comuni, le Regioni e il Parlamento”. Ora la parola passa al Consiglio regionale, che dovrà esprimersi in merito alla proposta.

