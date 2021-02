Emozioni di Sartiglia: concorsi di pittura e prosa per edizione 2021

La Fondazione Oristano ha bandito i concorsi Emozioni di Sartiglia che quest’anno sono dedicati alla pittura e alla prosa.

L’obiettivo del concorso è promuovere la Sartiglia e valorizzare il suo patrimonio storico e culturale attraverso il linguaggio della pittura.

Mentre per il concorso di prosa attraverso storie vissute o semplicemente immaginate si chiede di rappresentare il fascino della tradizione, con racconti ispirati, ambientati o dedicati alla manifestazione.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli artisti dai 18 anni in sù.

Sul sito della Fondazione Oristano sono pubblicati i regolamenti dei due concorsi con le condizioni di partecipazione.

Per il concorso pittorico le domande, unitamente alle opere, dovranno essere presentate tra il 7 e l’11 giugno 2021 all’indirizzo via Eleonora d’Arborea 15, 09170 Oristano o a mano presso gli uffici della Fondazione in via Eleonora n. 15 a Oristano.

L’ufficio resterà aperto con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.30.

Per il concorso di prosa le domande di partecipazione, unitamente ai racconti, dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2021 alla Fondazione Oristano – Casella Postale 33 OR Centro – 09170 Oristano o via mail all’indirizzo emozionidisartiglia@fondazioneoristano.it indicando nell’oggetto: Emozioni di Sartiglia 2021 – Concorso Letterario.

Il vincitore del concorso pittorico si aggiudicherà un premio in denaro di 2.000 euro (al lordo delle trattenute fiscali di legge). L’opera premiata resterà di proprietà della Fondazione Oristano che la potrà esporre nei suoi locali.

Il vincitore del concorso di prosa si aggiudicherà un premio in di 500 euro. Al secondo classificato verrà assegnato un premio di 300 euro e al terzo classificato di 200 euro.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Fondazione Oristano, Tel. 0783/303159 mail emozionidisartiglia@fondazioneoristano.it