Educare ai Diritti Umani a tutte le età per creare una società giusta e solidale

Società giusta e solidale. Saranno i negozi del centro di Oristano e l’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Monastir le prossime tappe del tour dei volontari di Uniti per i Diritti Umani.

Non c’è dubbio che a livello sociale la consapevolezza dei propri diritti sia piuttosto bassa. Lo dimostra il fatto che quando si chiede quali siano i nostri Diritti Umani, quelli sanciti dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, ben pochi sanno elencarne più di tre o quattro.

Una lacuna che non può che riflettersi negativamente nella società, quando nella pratica quotidiana dobbiamo far sì che ci vengano riconosciuti e impegnarci affinchè anche gli altri, senza discriminazioni, ne siano beneficiari. Partire dalla scuola sin dalla prima infanzia è una necessità per formare e indirizzare i bambini e i ragazzi all’idea del rispetto e della solidarietà. A partire dall’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole di ogni ordine e grado è stata nuovamente inserita l’Educazione Civica, all’interno della quale l’argomento dei Diritti Umani è sicuramente materia di approfondimento visto che tocca qualsiasi ambito della vita di ciascuno di noi.

Dal rispetto della vita al diritto allo studio, dalla cura dell’ambiente al giusto processo, dal diritto alla libertà di pensiero e religione a quello di cittadinanza e della democrazia, alla famiglia e al diritto di avere un tetto e cibo sufficiente per tutti, fino al diritto alla salute e al lavoro, solo per citarne alcuni. Sono tutte tematiche che se affrontate nel giusto modo, in relazione all’età del bambino o ragazzo, contribuiscono a creare in loro le basi per formare l’uomo di domani.

Quell’uomo che sarà pronto ad affrontare le sfide che lo attendono, solo se avrà ben chiaro in mente che “tutti nasciamo liberi e uguali in dignità e diritti”, come recita l’articolo 1 della Dichiarazione Universale, e agirà di conseguenza.Promuovere questi valori è lo scopo dell’Organizzazione Internazionale di Uniti per i Diritti Umani, impegnata a mettere in atto ovunque la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Ne fanno parte singoli individui, docenti e gruppi in tutto il mondo, che promuovono la consapevolezza e la protezione dei diritti da parte di tutta l’umanità e per tutta l’umanità.“I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard. Ispirandosi alle sue parole i volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology della Sardegna, sono costantemente impegnati a divulgarli particolarmente tra i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado attraverso conferenze e la distribuzione di materiale didattico ai ragazzi e docenti.

La prossima settimana le iniziative dei volontari faranno tappa a Oristano nella giornata di giovedì 4 marzo e, prima delle lezioni di lunedì 1 marzo, tra i ragazzi delle scuole medie inferiori dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Monastir.

Info: www.unitiperidirittiumani.it