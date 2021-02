Deidda (FDI): Salviamo l’Isola da erosioni e crolli

Ambiente- Deidda (FDI): Iniziano da Porto Torres salviamo le coste e le spiagge Sarde da erosioni e crolli. Servono finanziamenti, presentata un’interrogazione parlamentare.

Salvatore Deidda (FDI) presenta un’interrogazione parlamentare al fine di salvaguardare le coste e le spiagge sarde

“Apprendiamo dagli organi di stampa e da diverse segnalazioni dei cittadini e dei nostri dirigenti che il litorale del Comune di Porto Torres a seguito di prolungati fenomeni temporaleschi e di processi di sottoescavazione che hanno indebolito il fronte roccioso, è oggetto di continue frane.

Lo stesso Comune di Porto Torres ha chiesto alla Regione Sardegna 3 milioni di euro per completare solo gli interventi di messa in sicurezza del costone di Abbacurrente, ma per tutto il litorale serve di più.

Poichè, da tempo, l’Agenzia europea per l’ambiente ha lanciato un allarme riguardante tutti i litorali europei e la nostra Isola, con i suoi 1840 km di sviluppo costiero rispetto ai 5616 km del resto d’Italia, chiediamo attraverso un’interrogazione parlamentare di prevedere, anche con i fondi che arriveranno dall’Europa, gli adeguati finanziamenti da garantire alla Regione Sardegna che è impegnata in prima linea con l’Assessorato dell’Ambiente.

Da Porto Torres ad Alghero (Rada), da Sassari (Platamona) a Sorso (Marina), Castelsardo (a Est del promontorio e del Centro Abitato), Valledoria (La Ciaccia, S. Pietro), Bosa, S. Vero Milis, Cabras, Arborea, Oristano, Arbus Carloforte, Sarroch (da Perd’e Sali verso sud ovest), Capoterra (Torre degli Ulivi-Maddalena Spiaggia), Cagliari (Poetto, Giorgino), Quartu Sant’Elena (Foxi-Capitana) sono alcuni dei comuni che necessitano interventi urgenti ma l’elenco potrebbe essere più lungo.

Oltre a salvaguardare il patrimonio naturale costiero, rappresenta e lo sarà anche in futuro una fonte di grande ricchezza economica per la Sardegna”, è quanto dichiara Salvatore Deidda (FDI).