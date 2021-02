“Dammi un bacio”, il nuovo singolo di Rocco su Spotify

“Inumidiscimi la faccia, il collo ed il torace” “In una realtà che ci impone distanza, in cui toccarsi è diventato un gesto ribelle, la forza incosciente del bacio prorompe in modo ancora più travolgente. Questa è una ballata dolce e diretta, un elogio devoto del “punto di contatto delle anime, il portale in cui si incarnano gli spiriti. Mando al diavolo ogni cosa, per lasciare esclusivo spazio all’esperienza fisica più intima e rivoluzionaria del momento: il bacio”. Ed è così che rocco presenta il suo brano, un inno all’amore e al romanticismo, al contatto quasi come forma di ribellione, alla richiesta come forma di salvezza… “Dammi un bacio, dammi un bacio, se non riesci a dire mi dispiace. Dammi un bacio, dammi un bacio, se non riesci a dire che vuoi fare pace!” Un testo sentito, che si racconta verso dopo verso, e che lascia un attimo da parte la vena ironica che ben conosciamo e apprezziamo dell’artista, per fare spazio a romanticismo e sentimento, affrontati in grande stile come solo lui avrebbe potuto fare! Una piacevole sorpresa accolta con grande entusiasmo dai suoi fan che fanno volare gli Streaming del brano su Spotify a oltre 50mila in sole due settimane!