Covid, Poste Italiane: termoscanner in uffici postali di Nuoro e provincia

Poste Italiane, nei giorni scorsi, ha provveduto ad installare in 65 uffici postali della provincia di Nuoro, dei termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea.

Nei prossimi giorni è previsto il completamento dell’installazione dei termoscanner su tutti i 95 uffici postali operativi nel nuorese.

Si tratta di un’ulteriore misura a contrasto della diffusione del virus, oltre a quelle già attuate da Poste Italiane al fine di garantire, a dipendenti e clienti, l’accesso in sicurezza agli uffici postali. I clienti dovranno sostare pochi secondi davanti al termoscanner prima di poter accedere nella sala al pubblico.

Il responsabile provinciale Andrea Madeddu: “Negli uffici postali rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle normative emanate in materia”.

Il Condirettore Generale Giuseppe Lasco: “Priorità di accesso alla campagna vaccinale per i nostri lavoratori in prima linea”

“Qualora la temperatura rilevata dal dispositivo dovesse essere superiore ai 37.5°- precisa Andrea Madeddu, direttore della Filiale provinciale di Nuoro – l’accesso alla sede sarà interdetto. Si tratta di uno strumento di grande utilità già installato in gran parte delle uffici postali del Nuorese e che va ad aggiungersi alle altre misure di sicurezza previste nelle 95 sedi della provincia”.

“L’accesso agli uffici postali è possibile esclusivamente con mascherina protettiva – prosegue il responsabile – ed è contingentato in base alle dimensioni della sala al pubblico; il mantenimento della distanza interpersonale è garantito anche grazie all’installazione di apposita segnaletica orizzontale; sono state installate le barriere protettive in plexiglass per dividere gli operatori e i clienti; sono state fornite, a tutti i dipendenti che svolgono in modo prevalente la propria attività nella sale al pubblico, mascherine FFP2. In generale possiamo affermare che anche negli uffici postali di Nuoro e provincia è in vigore il rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle normative emanate in materia”.

Sul tema della sicurezza è intervenuto anche Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane: “Chiediamo priorità nella vaccinazione per i nostri dipendenti in prima linea, al pari delle categorie protette nei momenti di grande criticità i colleghi degli uffici postali e i portalettere hanno continuato ad erogare i servizi essenziali, per noi l’Italia è sempre stata zona bianca”.

L’Azienda coglie comunque l’occasione per rinnovare l’invito a rivolgersi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, i canali digitali. Per limitare code e assembramenti, ad esempio, è stata estesa la possibilità richiedere il rilascio dell’Identità Digitale SPID tramite appuntamento in tutti gli uffici postali della provincia di Nuoro, anche i più piccoli e periferici.

L’appuntamento può essere fissato tramite una delle app di Poste Italiane (Ufficio Postale, BancoPosta o Postepay), il sito web www.poste.it oppure tramite Whatsapp al numero 371-5003715.