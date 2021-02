Covid: i nuovi casi sono 12.956 e 336 i decessi. Il tasso di positività sale al 4,1%

Sono 12.956 i nuovi casi Covid in Italia sono 12.956, contro i 10.630 di ieri, con 310.994 tamponi (ieri273.263), 36,731 in piu’ contro i 130mila in piu’ di ieri. Questo fa sì che il tasso di positività si muova leggermente verso l’alto, dal3,9% di ieri al 4,1% di oggi.

I decessi sono 336 (ieri 422), per un totale di 92.338 vittime da inizio epidemia.

advertisement

Sostanzialmente stabili i ricoveri, con le terapie intensive che registrano 155 ingressi del giorno (ieri 146), e sono in tutto 2.128 (ieri erano 2.143), mentre i ricoveri ordinari sono 232 in meno (ieri -15), per un totale attuale di19.280 (ieri ne risultavano 19.512).