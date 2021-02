Covid: 10.630 nuovi contagi e 422 morti in 24 ore: tasso di positività al 3,9%

Sono 10.630 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 7.970 di ieri, ma con 273.263 tamponi, ben 130mila in più, tanto che il tasso di positività è in netto calo dal 5,2 al 3,9%.

In crescita i decessi, 422 (ieri 307), per un totale di 92.002 vittime da inizio epidemia. Stabili invece i ricoveri, con le terapie intensive invariate rispetto a ieri (quando invece erano aumentate di 36 unità) con 146 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 15 in meno (ieri +261), 19.512 in totale.

Covid: 10.630 nuovi contagi

Coronavirus, i contagi della Campania

Sono 1.274 (161 casi da test antigenici rapidi) i casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.061 asintomatici e 52 sintomatici, su 13.691 tamponi (3.607 antigenici). Il dato è dell’Unità di crisi della Regione e porta il totale positivi a 234.596 (2.333 antigenici) su un totale tamponi pari a 2.568.721 (47.333 antigenici)​. I deceduti sono 24, 13 nelle ultime 48 ore, 11​ in precedenza ma registrati ieri, e il totale dall’inizio della pandemia sale a 3.928. I guariti sono 1.625, per un totale di 165.335. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 112; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi i privati, ne sono occupati 1.540.

Covid, la situazione in Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 511.647 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 541.444 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 34.521 (+188 rispetto a ieri), quelle negative 477.126”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 630 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 26.665 (+521 rispetto a ieri), i ricoveri sono 267 (+8 rispetto a ieri).

Coronavirus, i dati nelle Marche

Nelle Marche, i casi positivi complessivamente diagnosticati nelle ultime 25 ore sono stati 270 e il totale è salito a 58.582 dall’inizio della crisi: 13.466 (+37) risiedono in provincia di Pesaro-Urbino, 17.250 (+145) in quella di Ancona, 12.346 (+32) in quella di Macerata, 6.813 (+19) nel Fermano e 6.519 (+24) nel Piceno; inoltre, sono 2.188 (+13) le persone positive non sono residenti nella regione. È tornato a crescere il numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora 14.865 (+530); tra questi, i soggetti sintomatici sono 4.445 (+128), con 465 (-1) operatori sanitari in quarantena. Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno trascorso volontariamente in casa il periodo di isolamento sono diventati 188.142, i casi complessivamente diagnosticati 439.935 e i tamponi processati 729.110, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

I nuovi contagi in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 229.157 casi di positività, 977 in più rispetto a ieri,su un totale di 29.701 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2% (età media 42 anni). I decessi sono 45 – 9.914 da inizio pandemia – , in calo i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-1 rispetto a ieri), 1.971 quelli negli altri reparti Covid (-25). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.884 (+129 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 40.731 (+155), il 94,9% del totale dei casi attivi. Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna.

Sicilia, i dati Covid

In Sicilia ci sono 744 nuovi casi positivi, mentre il 16 gennaio scorso erano quasi 1954. Sono 1337 i soggetti ricoverati, 66 in meno rispetto a ieri. I guariti, invece, sono 1131 mentre 24 le vittime. A riferire i dati è il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans, per fare il punto sulla campagna vaccini anti Covid in Sicilia.

Covid, 81 casi in Sardegna e tasso positività 0,4%, 8 morti

Continuano a mantenersi sotto quota 100 i nuovi casi di Covid-19 registrati quotidianamente in Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati 81 su 17.184 test per un tasso di positività dello 0,4%. Si contano, però, 8 vittime. Salgono quindi a 39.664 i positivi complessivamente accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza, mentre i decessi sono in tutto 1.031. In totale sono stati eseguiti 620.008 tamponi. In calo anche i pazienti ricoverati in reparti non intensivi: sono 371 (-9 rispetto a ieri). Aumentano invece quelli in terapia intensiva che salgono a 37 (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.978, mentre si registrano 214 guariti, per un totale di 24.017, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono attualmente 230. Dei 39.664 casi positivi complessivamente accertati, 9.181 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.360 (+12) nel Sud Sardegna, 3.361 (+5) a Oristano, 7.946 (+26) a Nuoro, 12.816 (+24) a Sassari.

Covid: in Lombardia 1.625 nuovi casi (5,5%) e 55 morti

In Lombardia nelle ultime 24 ore a seguito di 29.479 tamponi effettuati sono stati trovati 1.625 nuovi positivi al Covid (5,5%). I guariti/dimessi sono stati invece 905, per un numero complessivo pari a 477.407, di cui 3.103 dimessi e 474.304 guariti. In terapia intensiva si trovano adesso 363 pazienti (+1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.553 (+62). I decessi delle ultime 24 ore sono stati 55, per un totale dall’inizio della pandemia di 27.559. Ecco infine i nuovi casi per provincia: Milano 351, di cui 168 nel capoluogo; Bergamo: 66; Brescia: 239; Como: 211; Cremona: 25; Lecco: 42; Lodi: 24; Mantova: 71; Monza e Brianza: 93; Pavia: 92; Sondrio: 10; Varese: 357.

