Copagri: buon lavoro ai sottosegretari agricoltura Battistoni e Centinaio

Copagri augura buon lavoro ai sottosegretari all’agricoltura Francesco Battistoni e Gian Marco Centinaio.

Verrascina si dice pronto sin da ora a un confronto fattivo e operativo, e ringrazia Giuseppe L’Abbate per il grande lavoro di questi mesi.

Roma, 25 febbraio 2021 – “Voglio inviare i migliori auguri di buon lavoro ai sottosegretari all’agricoltura Francesco Battistoni e Gian Marco Centinaio con i quali si completa la squadra a disposizione del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli”. Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina dopo le nomine decise dal Consiglio dei ministri, dal quale è uscita la rosa dei nomi che completano l’esecutivo e che giureranno nelle mani del Presidente del Consiglio.

“Ai due neosottosegretari confermiamo la nostra immediata disponibilità al fine di instaurare una fattiva e proficua collaborazione nell’interesse dei produttori agricoli e dell’intero comparto primario e di avviare un confronto sulle tanti partite aperte delle politiche agricole nazionali e comunitarie, che entrambi ben conoscono grazie alla grande esperienza e conoscenza del settore maturata alla guida dei dipartimenti agricoltura dei loro rispettivi partiti”, aggiunge Verrascina.

“Voglio contestualmente ringraziare il sottosegretario uscente Giuseppe L’Abbate per il grande lavoro portato avanti in questi mesi, durante i quali ha saputo capire e ascoltare le esigenze del primario, mettendo in campo numerose operazioni da tempo richieste dagli agricoltori”, conclude il presidente della Copagri.