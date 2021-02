Fresca di stampa è da oggi disponibile “Conosci Cosenza: itinerario guidato nella città storica”, guida sulla città dei bruzi realizzata da Piero Carbone, giornalista pubblicista, già corrispondente del Quotidiano della Calabria e redattore de La Voce del Savuto.

La guida: “Conosci Cosenza”

Il lavoro, curato da “Atlantide – Centro studi nazionale per le arti e la letteratura” e da “Serigrafisud edizioni”, con il progetto grafico di Franco Mazzulla, finito di stampare presso la Universal book, è composto da cinquantotto pagine il cui testo è corredato da centocinquanta foto.

Una guida tascabile, un minialbum fotografico con testo itinerante alla scoperta della città antica, che accompagna passo dopo passo il visitatore nella città che diede i natali a personaggi illustri, come Bernardino Telesio, e ne mostra le numerose bellezze.

advertisement

Scritto in maniera semplice e scorrevole, la guida, che accompagna passo dopo passo il visitatore lungo il centro storico, fornisce importanti informazioni su vie, fiumi, ponti, edifici pubblici, chiese, case nobiliari, monumenti della Cosenza “vecchia”, senza tralasciare aneddoti e leggende, che la impreziosiscono ulteriormente.

La sua realizzazione, spiega l’autore:

«È il risultato di un percorso di conoscenza e documentazione maturato negli anni attraverso la partecipazione a diverse visite guidate nella città antica, motivato dall’amore e dal senso di appartenenza legati al luogo di nascita. Un lavoro che vuole offrire un primo contatto in favore di quanti vogliano conoscere la parte più bella di Cosenza: ricca di storia, archeologia, arte e cultura. Un filo conduttore che si inserisce tra vicoli, piazze, chiese e monumenti. Un itinerario guidato, utile allo studente, al cittadino, al turista, che invita a scoprire una città nella città, perché la Cosenza distesa sul colle Pancrazio (altri sei colli la cingono: Triglio, Mussano, Venneri, Gramazio, Guarassano, Torrevetere) fino al margine dei fiumi Crati e Busento, è un gioiello separato dalla città nuova».

Come acquistare la guida?

In attesa che la pandemia in corso si allenti, e far sì che la guida sul capoluogo bruzio possa essere presentata in pubblico, la stessa si può prenotare inviando una email a pierocarbone@libero o al numero whatsapp 349 6107718.