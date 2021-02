Commercialista a portata di click, su Sardegna web tv. Ogni giovedì alle 18, a partire dal prossimo 11 febbraio, i commercialisti saranno online per sciogliere ogni dubbio sulle normative, chiarire gli aspetti più complessi per la contabilità di aziende e professionisti e illustrare le opportunità offerte da bonus e agevolazioni.

Norme fiscali che cambiano continuamente. Adempimenti e scadenze da rispettare. E poi ci sono le procedure, rigide, da non sbagliare se si vogliono ottenere i Bonus e le agevolazioni previste dagli ultimi decreti. Tra DPCM e note interpretative delle varie agenzie governative, stare al passo è diventato sempre più complesso, ma, anche in questo periodo, le opportunità favorevoli per il cittadino come per l’imprenditore e il professionista non mancano. Per questo l’Accademia dei Dottori Commercialisti della Sardegna ha deciso di mettere la professionalità dei suoi iscritti a disposizione di tutti grazie a un appuntamento settimanale in diretta web.

Ogni giovedì, a partire dal prossimo 11 febbraio, sul sito e sui canali social (Facebook e YouTube) di Sardegna Web TV andrà in onda la trasmissione “Il Commercialista – A fianco dei cittadini e degli imprenditori”.

Le dichiarazioni del presidente Forresu.

«Durante l’attività professionale quotidiana a contatto con il tessuto produttivo isolano abbiamo rilevato la necessità di uno spazio di approfondimento. Un momento dedicato ai temi di nostra competenza” – spiega il presidente dell’Accademia Franco Forresu.

Prosegue: “Ora, grazie all’accordo stretto con Sardegna Produzioni, ogni settimana due colleghi saranno ospiti del conduttore Massimiliano Olivari per discutere di tematiche di attualità. La funzione però vorrebbe essere soprattutto quella di rispondere alle domande del pubblico poste in diretta o raccolte durante la settimana». I quesiti potranno essere fatti pervenire attraverso WhatsApp al numero +39 327 116 1255.

«Sardegna Produzioni è lieta di aver potuto accogliere all’interno del palinsesto di Sardegna Web Tv questa trasmissione. Proposta dagli amici della Accademia dei Dottori Commercialisti della Sardegna, ci consente quindi di intraprendere con loro un percorso televisivo settimanale” dice Olivari.

«Di certo non vogliamo sostituire la consulenza prestata al singolo nello studio del commercialista – conclude Forresu –. L’intento è quello di fornire un servizio utile al pubblico in un periodo tanto difficile per la nostra economia».