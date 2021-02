Come imparare a studiare: 9 febbraio alle 20:30 il webinar gratuito

Molto spesso ci capita di non riuscire a tenere la concentrazione su ciò che stiamo studiando. La mente vola da altre parti, la noia prende il sopravvento sull’interesse alla materia, il sonno è più forte di qualsiasi volontà per cui dobbiamo studiare. Si trovano tutte le giustificazioni possibili e immaginabili e la “colpa” è sempre di qualcosa o qualcun altro ma… non siamo mai noi stessi.

Cosa succede?

In questo seminario gratuito, basato sulle scoperte del filosofo L. Ron Hubbard, si affronterà il motivo di base che causa allo studente queste “distrazioni” e non gli fa ricordare ciò che studia. Durante il webinar si scoprirà la principale barriera allo studio che impedisce la comprensione di un argomento, gli esatti strumenti per superare questa barriera e come imparare a comprendere completamente qualsiasi argomento.

Chi volesse partecipare può farlo iscrivendosi subito per ricevere il link che permetterà di accedere alla sala: http://bit.ly/2NL1qkp