Clubhouse: prospettive per la musica sul social del momento

Clubhouse è uno dei social network più chiacchierati del momento.

Lanciata nell’aprile 2020 da Paul Devison e Rohan Seth, l’app di iOS ha raggiunto a gennaio la cifra di due milioni di utenti attivi. Ma come funziona?

Clubhouse è organizzato in “stanze virtuali”, in cui gli utenti possono chattare tra loro tramite messaggi vocali. Un social basato sulla vocalità, quindi, una via di mezzo tra le chat su Telegram e ascoltare un podcast, ma più selettivo: per entrare su Clubhouse bisogna essere invitati da chi è già iscritto alla piattaforma.

Senza contare che (per ora) è disponibile solo su iOS. Inoltre, a differenza di Telegram, una volta terminata la conversazione non resta traccia dei singoli messaggi.