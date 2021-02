Due interventi dei Carabinieri di Sassari.

Bonorva: colpisce il vicino con una scopa, denunciato.

Oggi, i carabinieri della stazione di Bonorva, al termine degli accertamenti successivi alla presentazione di una querela da parte di un abitante di quel comune, hanno deferito in stato di liberta’ S.M. – pensionato bonorvese di 74 anni – poiché il 24 dicembre 2020, in seguito ad una discussione per questioni di vicinato, ha colpito il querelante con una scopa, causandogli delle lesioni guaribili in 7 giorni.

Sassari: bar serviva al bancone; 11 clienti sanzionati, oltre al barista.

Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sassari è intervenuto nella zona intorno a piazzale segni per un assembramento di persone notato intorno ad un bar.

All’arrivo della pattuglia alcuni avventori sono riusciti ad allontanarsi, ma 11 sono stati identificati e quindi sanzionati per la violazione delle misure di contenimento del contagio. Anche il barista, ovviamente, è stato sanzionato, ma per lui potrebbe scattare anche la sospensione dell’attività