Operazioni dei Carabinieri di Nuoro e provincia

Compagnia di Isili:

Deferimento per diffamazione aggravata

A conclusione degli accertamenti investigativi svolti a seguito di querela, i Carabinieri della Stazione di Nuragus hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 22 enne di Genoni resosi responsabile del reato di diffamazione aggravata nei confronti di un concittadino mediante pubblicazione su un noto social network di un messaggio contenente termini dispregiativi che ne offendevano la reputazione.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che utilizzare i social network per diffondere messaggi contenenti offese dirette ad una o più persone costituisce diffamazione aggravata per via della possibilità che gli stessi possano raggiungere un numero indeterminato di destinatari.

Compagnia di Jerzu:

Rinvenimento ciclomotore rubato.

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jerzu hanno recuperato, lungo la S.S. 125var all’altezza dello svincolo per Cardedu (NU), un ciclomotore Yamaha che era stato precedentemente rubato a Muravera (SU) appena cinque giorni prima. Il ciclomotore, parzialmente occultato tra la vegetazione a bordo strada, è stato restituito al legittimo proprietario dopo aver esperito tutti gli accertamenti necessari per risalire all’autore del furto.

Compagnia di Lanusei:

LANUSEI: rinvenuti altri 14 Kg di Marijuana

I Carabinieri della Stazione di Lanusei dopo i ritrovamenti di alcuni giorni fa, nell’esecuzione dei servizi di controllo del territorio volti anche alla ricerca di nascondigli e luoghi al fine di rivenire stupefacente, armi ed esplosivi, hanno rinvenuto nel guado di un torrente alla periferia di Lanusei – in località “Taccu Illixeddu” – 11 sacchi contenenti 14 kg di cannabis indica, parzialmente essiccata.