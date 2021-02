Candidatura Italia X Forum Mondiale Acqua

“Il giornalista Giuseppe Ragosta è il nuovo addetto stampa della “Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili” capofila del Comitato promotore della candidatura dell’Italia ad ospitare il Forum Mondiale dell’Acqua 2024. Si tratta di una figura di prestigio.

Ragosta ha già ricoperto incarichi importanti essendo stato per numerosi anni addetto Stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi, profondo conoscitore del territorio italiano, attuale addetto stampa nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, ha curato l’ufficio stampa di importanti eventi nel campo delle geoscienze su scala nazionale, ma ha svolto anche il compito di addetto stampa nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, ricoprendo anche altri incarichi come di addetto stampa nazionale dell’Associazione Italiana di Geomorfologia.

Una figura professionale molto attiva nella promozione della cultura italiana avendo curato numerosi Press Tour, uffici stampa nella valorizzazione turistica, archeologica e sociale dell’Italia, ad esempio la comunicazione di progetti di valorizzazione ambientale con Aree Marine importanti come quella Regno di Nettuno e Punta Campanella, o di Distretti Turistici prestigiosi e Parchi Archeologici come il Distretto della Costiera Amalfitana e Parco Archeologico di Selinunte. Giuseppe Ragosta curerà dunque l’Ufficio Stampa Nazionale di Alta Scuola, Associazione Culturale & Scientifica, Scuola di Alta Specializzazione, Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili. Ragosta sarà anche Direttore della rivista “Il Giornale della Manutenzione”. Lo ha annunciato in questi minuti, Endro Martini, Presidente del Centro Studi Alta Scuola.

“La candidatura dell’Italia è stata presentata al World Water Council (WWC) di Marsiglia. Il Comitato promotore è sostenuto dal Comune di Firenze e di Assisi, dal Sacro Convento di San Francesco e da tantissime altre realtà del mondo associazionistico, culturale, professionale, finanziario, istituzionale.

Il X Forum Mondiale sull’Acqua, qualora dovesse svolgersi in Italia vedrà la presenza anche dei Rappresentanti degli Stati e di tutte le Religioni. Gli eventi si svolgeranno tra Firenze – ha proseguito Martini – Assisi, Roma ma avremo anche ben 15 Educational Tours sparsi per tutta l’Italia e altrettanti dialoghi sull’ acqua.

Per sostenere la Candidatura di Firenze e di Assisi, dell’Italia, ad ospitare il “Decimo Forum Mondiale dell’ Acqua” nel 2024 si è costituita un’ Associazione Temporanea di Scopo, composta dal Comune di Firenze, dal Comune di Assisi, dalla Custodia del Sacro Convento di Assisi, dal Consiglio Nazionale Geologi, dall’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, Meteo Giuliacci, Skpoìa s.r.l., Cae spa, Agronomist World Academy Foundation, Iat s.r.l , dal Water Right and Energy Foundation con ALTA SCUOLA appunto come capofila della candidatura. Il dossier di candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati è al vaglio del World Water Council di Marsiglia che organizza il FORUM mondiale ogni tre anni: l’ultimo a Brasilia nel 2018 ha visto 172 Nazioni rappresentate, 12 Capi di Stato, 56 ministri titolari del governo delle acque con più di 100 delegazioni, oltre centodiecimila visitatori e quasi centomila metri quadrati di spazi espositivi. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i Rappresentanti delle religioni mondiali e tutto il mondo che sostiene la transizione ecologica e soprattutto i giovani. L’Italia, dove abbiamo ben 7500 Km di coste, si sta preparando nel migliore dei modi”.