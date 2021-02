Budoni. Possibile disservizio del 16.02.2021 per riparazione condotta foranea in loc. Maiorca.

Abbanoa comunica che per il giorno 16/02/2021 ha programmato la riparazione di una perdita idrica sulla condotta foranea nel Comune di Budoni in loc. Maiorca, per la cui riparazione si rende necessario interrompere l’erogazione idrica dalle ore 8:00 alle ore 16:30; l’erogazione per le utenze ricadenti nelle sottoelencate località verrà garantita fino ad esaurimento scorte nei serbatoi:

Budoni: Berruiles, Nuditta e Maiorca

San Teodoro: Silimini, Franculacciu, Stazzu Bruciatu, Schifoni, La Pattimedda e Straulas

Si segnala inoltre che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.