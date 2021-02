Budoni. Avviso ai soggetti titolari di partita IVA

Titolari di partita IVA. Le imprese del Comune di Budoni, hanno avanzato a questa Amministrazione, la richiesta di poter godere delle stesse agevolazioni che alcuni comuni limitrofi hanno concesso a riguardo di un contributo finanziato da fondi messi a disposizione dal Governo Conte a favore delle attività produttive.

Purtroppo la richiesta non può essere accolta per due motivi:

Il contributo è erogato su dei fondi messi a disposizione e finanziati dal Governo Conte ai sensi del D.P.C.M 24 settembre 2020 (g.u. n. 302 del 4 dicembre 2020) cosi intitolato: “Contributi fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne”; Il contributo è erogato a favore dei Comuni interni e con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Il comune di Budoni, pertanto non ha ricevuto questo finanziamento in quanto non è un ente con meno di 5000 abitanti.

Considerando lo stato di disagio in cui versano le attività produttive, questa Amministrazione sta programmando un intervento a favore di tutti i soggetti titolari di P.IVA finanziato con fondi propri di bilancio.

Tale intervento, che verrà approvato nei prossimi giorni con apposita delibera di Giunta comunale, è diretto a tutti i soggetti titolari di P.IVA che hanno i seguenti requisiti:

Sede legale nel Comune di Budoni, con partita IVA operativa alla data di presentazione della domanda;

Hanno avuto una caduta di fatturato pari al 30% nel periodo che intercorre dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019;

Non devono aver ricevuto fino alla data della presentazione della domanda, alcun contributo, indennizzo o ristoro, fiscale e previdenziale, da parte dello Stato o della Regione.

Il contributo una tantum è erogato, secondo la seguente modalità:

Utile fiscale determinato dall’ultima dichiarazione dei redditi fino a 50.000,00 euro, (Modello unico 2020) il contributo è pari a 3.000,00 euro;

Utile fiscale determinato dall’ultima dichiarazione dei redditi maggiore di 50.000,00 euro, (Modello unico 2020) il contributo è pari a 4.000,00 euro;

UNA SECONDA LINEA DI INTERVENTO è indirizzata a tutti i soggetti titolari di P.IVA a cui verrà erogata una premialità una tantum pari a €. 1.500,00 aventi i seguenti requisiti:

Iscrizione presso l’Agenzia delle Entrate nel secondo semestre 2019 oppure nel corso del 2020 per il rilascio del certificato di attribuzione della partita IVA e se dovuta iscrizione in CCIAA;

Non devono aver ricevuto fino alla data della presentazione della domanda, alcun contributo, indennizzo o ristoro, sia fiscale o previdenziale, da parte dello Stato o della Regione.

Sede legale nel Comune di Budoni.

Il Sindaco – PORCHEDDU GIUSEPPE