Bollettino Europa, febbraio 2021: agenda bandi per arte, diritti, ambiente

E’ uscito il bollettino Europa febbraio 2021 con l’agenda dei nuovi bandi.

Per rilanciare e rafforzare il partenariato strategico fra l’Unione europea e i suoi partner del vicinato meridionale, la Commissione europea ha avanzato una prosposta ambiziosa e innovativa per una nuova Agenda per il Mediterraneo. La nuova Agenda si basa sul convincimento che, lavorando insieme, e in uno spirito di partenariato, le sfide comuni(sviluppo, resilienza, pace, migrazione, transizione verde) possano trasformarsi in opportunità di interesse reciproco per l’UE e il vicinato meridionale. Per l’attuazione dell’Agenda si propone di assegnare 7 miliardi di €, importo che potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di € di investimenti privati e pubblici nella regione nei prossimi dieci anni.