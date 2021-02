Blockchain accordo con artigiani italiani

La confederazione UAI unione artigiani italiani ed il suo ente di formazione hanno siglato una partnership con Blockchain italia s.r.l. e l’associazione italia4blockchain per offrire agli aderenti formazione e servizi Blockchain favorendo il rilancio con l’innovazione.

Prima confederazione sindacale datoriale in Italia ad offrire attraverso il suo sito web servizi di notarizzazione su Blockchain pubblica di Algorand ai propri iscritti attraverso i suoi delegati regionali e provinciali sul territorio nazionale.

Anche i sindacati puntano sul digitale e sfruttano la tecnologia blockchain per snellire i propri processi. La UAI UNIONE ARTIGIANI ITALIANI si conferma attento alle tematiche dell’innovazione tecnologica.

La partnership siglata tra il sindacato e le due importanti realtà italiane in ambito Blockchain ha il fine di supportare tutte le imprese associate mettendo a loro disposizione il servizio di notarizzazione su blockchain pubblica di Algorand e guidarle nel percorso di avvicinamento alla tecnologia.

Attraverso questa collaborazione, gli iscritti a tutte le sedi ed organi che fanno parte del network potranno essere coinvolti in un percorso formativo in ambito blockchain con il fine di capire le potenzialità della tecnologia e le possibilità di applicazione della blockchain per migliorare i processi della propria realtà.

Inoltre, attraverso l’implementazione della piattaforma Dedit.io nella sua versione in white label, gli attestati di completamento dei corsi di formazione erogati da OPN-CNEBIFIR su tutto il territorio nazionale beneficeranno della “notarizzazione”, così viene definito il processo con cui si rende immutabile, si dà data certa e prova di paternità ai documenti registrati su blockchain.

Attraverso la piattaforma, inoltre, gli aderenti potranno svolgere conciliazioni sindacali e arbitrati da remoto beneficiando della sicurezza tecnologica della blockchain per registrare i video ed i verbali dei procedimenti, firmandoli congiuntamente attraverso la funzione multi-sig.

UAI UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI si conferma una organizzazione attenta a supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare l’organizzazione aziendale anche attraverso l’erogazione di servizi innovativi e attività di formazione sulle nuove tecnologie innovative.

Siamo felici che abbia deciso di integrare la piattaforma Dedit.io in versione white label, l’unica in Europa a notarizzare sulla blockchain di Algorand, frutto dell’ingegno del premio Turing italiano Silvio Micali. Sono certo che altri organismi offriranno presto servizi e formazione in ambito blockchain, una tecnologia sempre più importante per lo sviluppo socio-economico del Paese.”

Pietro Azzara, Presidente Italia4Blockchain e CEO Blockchain Italia.io “Siamo felici di aiutare a consolidare la cultura dell’innovazione nell’intero Paese, grazie alla capillarità della rete UAI su tutto il territorio nazionale, infatti, siamo certi di riuscire a raggiungere un gran numero di imprese che certamente beneficeranno del servizio di notarizzazione e riusciranno a cogliere le opportunità offerte da questa innovazione tecnologica, anche grazie alle attività di formazione sulla tecnologia Blockchain che assieme alla UAI saranno erogate alle aziende grazie alla collaborazione con l’Associazione Italia4Blockchain.”

Tullio Gabriele, Presidente UAI Unione Artigiani Italiani e CNEBiFIR“Il Nostro Paese nel momento in cui uscirà da questa pandemia che ci ha colpito e ci sta colpendo duramente, sia sotto il profilo sanitario che economico, avrà bisogno di tutte le tecnologie innovative possibili per poter ripartire con lo slancio necessario alla crescita economica. Trovo che la tecnologia della blockchain di Algorand vada nella giusta direzione.”