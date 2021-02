Avviso per la concessione di contributi economici – Bitti 2020

Avviso pubblico per la concessione di contributi economici ai soggetto privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Bitti in data 28 novembre 2020 – deliberazione della Giunta Regionale n. 67/18 del 31.12.2020.

Si rende noto che, in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Bitti in data 28 novembre 2020, i soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive, con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico, possono compilare le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate e/o presentare domanda per la concessione di contributi.

Negli allegati all’ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del 19.2.2021 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è allegata la modulistica necessaria per presentare domanda.

Tale documentazione è scaricabile anche dal sito www.sardegnaambiente.it/protezionecivile e dal sito www.comune.bitti.nu.it ed è disponibile presso lo Sportello attivo a Bitti in via Galileo Galilei s.n.c. (accesso inferiore sede Parco Tepilora) dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 e della Direzione generale della protezione civile.

Coloro che avessero già presentato domanda nella fase preliminare di raccolta dei moduli di ricognizione dei danni, possono integrarla o sostituirla, nonché chiederne copia, direttamente presso lo Sportello sopraindicato.