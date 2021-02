ASSL Lanusei. Solleciti recuperi ticket: chiarimenti

La ASSL di Lanusei ha messo a disposizione degli utenti che necessitano di informazioni relative agli avvisi bonari in consegna in questo periodo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per mancato pagamento Ticket sanitario sulla base di inesatta autocertificazione per gli anni 2012-13 le seguenti procedure:

1) Scrivere all’indirizzo di posta elettronica controlloesenzioni.lanusei@atssardegna.it, indicando dati anagrafici, numero di telefono e copia della lettera ricevuta;

2) telefonare ai seguenti numeri, negli orari indicati di seguito:

0782 490466 Casa della Salute Lanusei mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

0782 490409 Casa della Salute Lanusei mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

0782 708073 Sportello Ticket/CUP Jerzu venerdì dalle 11.00 alle 13.00

0782 624840 Commissione invalidi Tortolì martedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.30

0782 490437 Casa della Salute Lanusei giovedì dalle 10.00 alle 12.00;

3) recarsi di persona presso lo Sportello Ticket/CUP di Tortolì, il giovedì dalle 11.00 alle 12.00.

Previo appuntamento telefonico gli interessati potranno recarsi personalmente negli uffici di Lanusei e Jerzu negli orari indicati.