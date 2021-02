Armonia, fratellanza e aiuto, valori comuni nel dibattito tra religioni

In un’atmosfera di cordialità e ascolto reciproco, nella serata di venerdì 5 febbraio organizzata dall’Ufficio degli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology, si è tenuta una conferenza online per celebrare la Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa (1-7 febbraio), istituita dalle Nazioni Unite nel 2010, alla quale hanno partecipato rappresentanti di diverse religioni.

Durante questa settimana i leader religiosi, i fedeli e gli esponenti della società civile, sono tutti invitati a organizzare dibattiti ed eventi aperti a tutte le culture e credo, per sensibilizzare le persone alla tolleranza e al rispetto reciproco, ognuno secondo le proprie tradizioni.

Il dibattito, interessante e ricco di spunti di riflessione, ha messo a confronto i diversi approcci alla spiritualità e alla civile convivenza per arrivare alla conclusione che tutte le religioni aspirano e lavorano incessantemente per raggiungere gli stessi obiettivi di armonia e pace.

advertisement

La concomitanza con la ricorrenza della prima Giornata Mondiale della Fratellanza che ricade nella giornata del 4 febbraio, ha messo in evidenza che religiosità e fratellanza danno luogo all’aiuto reciproco, fondamentale per creare le condizioni di giustizia e armonia tra gli uomini.

Le dichiarazioni

“La spinta verso la sopravvivenza, che è innata in ciascuno di noi, ci porterà naturalmente ad agire per garantire la sopravvivenza degli altri – ha dichiarato, in apertura della conferenza, Ignazio Deriu della Chiesa di Scientology. – Partendo da sé stessi per allargarci alla famiglia, al gruppo di cui facciamo parte, all’umanità intera a cui apparteniamo e allargando ancora la nostra sfera d’influenza alla natura, l’ambiente e l’universo intero che ci circonda, non possiamo fare a meno di adoperarci affinché ognuno e ogni cosa siano d’aiuto agli altri. Facendo parte di questo sistema, non possiamo ignorare questa spinta verso la sopravvivenza. Come scriveva il nostro fondatore L. Ron Hubbard –ha proseguito il rappresentante della religione di Scientology – “L’uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri” e sarà proprio l’aiuto a creare l’armonia tra gli uomini. Questo è il progetto di Religione che noi abbiamo in mente”.

Molto profonda la riflessione di suor Assunta Corona, dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo dell’Archidiocesi di Cagliari, che ha denunciato:

“È falsa l’idea secondo cui la religione è un fatto privato, qualcosa che riguarda esclusivamente sé stessi. La religione è l’asse portante di tutto il resto. Gli uomini religiosi non possono scomparire nel loro mondo, devono capire il mondo per quello che è oggi, altrimenti non sarà in grado di fare nulla per il mondo. La visione economistica ha ridotto l’uomo a un unico bisogno di mero consumo – ha proseguito la religiosa – facendolo identificare con le cose materiali. Se la religione è veramente quello che dice di essere, mette al centro di tutto l’Essere Umano. Questa visione porta un credente a vedere in tutti l’espressione di Dio. Dio ama e ci chiede di somigliargli. Farlo ci rende capaci di fraternità profonda”.

Dott. Doreid Mohamad, presidente dell’Associazione Sardegna-Libano, ha voluto mettere in evidenza le difficoltà che stiamo vivendo a causa della pandemia.

“Quando parlo di Religione, clemenza e misericordia, pur non essendo vicini a causa del distanziamento, vedo sempre la stessa luce in ognuno di noi. Tuttavia abbiamo bisogno di unirci e vederci nei luoghi di Dio. È nostro compito ricreare le condizioni per riunirci. Parlando di religione dobbiamo spogliare l’argomento da qualsiasi estremismo, perché sono le frange estremiste che portano alle divisioni e alle guerre. Le religioni uniscono sui valori spirituali, non dividono”. Il dott. Doreid ha auspicato anche una ripresa delle attività sociali e culturali del gruppo “Interazione”, interrotte temporaneamente dalle restrizioni del Covid.

La spiritualità e l’armonia con il creato e l’Essere Supremo emergono dalle parole di Judistira Dasa – rappresentante dei devoti della religione degli Hare Krishna.

“Quando ci si riferisce alla vita si deve includere tutto ciò che vive – ha dichiarato Judistira Dasa –, l’Essere vivente è eterno perché particella dell’Essere Supremo, che è eterno. Noi siamo Esseri spirituali eterni e in quanto tali siamo parte di Dio ed esistiamo come relazione di servizio per dare/ricevere amore. Designazioni materiali sono solo temporali e ci identificano solo per questa vita, ma non ci identificano per ciò che siamo veramente: Esseri spirituali. Eternità, Conoscenza e Beatitudine sono le componenti dell’Anima e a queste cose noi dovremmo aspirare rinunciando alla ricerca spasmodica delle cose materiali”.

Ogni partecipante ha dato la propria impronta alla conferenza concordando sul fatto che sarà l’Uomo, in quanto Essere che aspira al raggiungimento dell’armonia spirituale con sé stesso, gli altri e tutto ciò che lo circonda, che darà conforto all’Umanità sempre più alla ricerca della sua vera identità.