Arabia, divieto esportazioni armi dall’Italia

Difesa, divieto esportazione armi in Arabia, Deidda (FDI): Il Governo mantenga le promesse. Assegni altre commesse all’azienda RWM.

In Commissione Difesa, durante la seduta sul programma di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano, il Capogruppo di FdI, Salvatore Deidda, ha rivolto un appello al Sottosegretario della Difesa Calvisi di prestare attenzione alla vicenda della RWM di Domusnovas e mantenere l’impegno di assegnare altre commesse all’azienda, per sopperire alle perdite causate dalla decisione di vietare l’esportazione di armi verso l’Arabia Saudita.

“Dobbiamo evitare messaggi fuorvianti sulle aziende della Difesa come la Rwm, ritenendole colpevoli della Guerra in Yemen. La nostra Nazione, considerati anche i fabbisogni delle Forze Armate e visti gli impegni internazionali in cui siamo impegnati, deve evitare in tutti i modi la perdita di posti di lavoro e di presenza industriale su un settore così delicato e importante”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa.