Un medico neurologo e un medico internista sono le due figure che l’Aou di Sassari ha assunto e che saranno in forza alla struttura semplice dipartimentale Stroke Unit. Due medici che si aggiungono ai 4 neurologi e 2 internisti già presenti nella struttura al secondo piano del Santissima Annunziata.

L’Azienda di viale San Pietro, che ha sempre dimostrato attenzione costante per la Stroke unit, riferimento importante per tutto il centro-nord Sardegna, potenzia la struttura portando così a 8 il numero complessivo dei medici del reparto (si aggiunge infatti un neurologo ai 4 già presenti e un internista ai 2 in forza).

Una struttura che, in linea con quanto prescritto dal decreto ministeriale numero 70 del 2015, e coerentemente con le linee guida nazionali e internazionali, è considerata multidisciplinare. Un organico misto, perché la patologia della quale si occupa riguarda aspetti neurovascolari e, per la maggior parte dei casi, aspetti internistici.

L’Aou di Sassari, inoltre, poiché a breve il direttore della struttura andrà in quiescenza, di recente ha deliberato l’avviso interno di manifestazione di interesse riservato al personale dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente dell’area Medica, per ricoprire l’incarico di responsabile della struttura.

Una scelta che, da subito, consentirà di dare alla Stroke unit una direzione strutturata senza soluzione di continuità.