Anteprima di “SA BURRIDA” di Davide Mocci su raitre domani lunedì 1 marzo alle ore 16 a Geo.

Lunedi 1 marzo 2021 Cagliari è protagonista su RAI TRE – GEO dalle ore 16.00. E con l’anteprima del nuovo documentario del regista cagliaritano Davide Mocci “SA BURRIDA”.

Testi, fotografia, montaggio, regia sono di Davide Mocci, la voce di Chiara Colizzi Rai e le musiche originali di Paolo Casa

Le terre circondate dal mare possiedono grande fascino, l’insularità permette anche di preservare aspetti culturali e gastronomici che resistono nel tempo.

Siamo In Sardegna, precisamente a Cagliari, Il documentario ci mostra questa città in tutta la sua bellezza e la tradizionale raccolta dei ricci di mare, ma soprattutto ci porta a curiosare mentre avviene la preparazione de “sa burrida”, la più antica tradizione gastronomica di Cagliari e dei cagliaritani, un piatto di mare che in città si cucina da oltre settecento anni.

Questo è il trailer https://youtu.be/U2HmX0zaH0Q