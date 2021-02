Anche a Cagliari i servizi digitali MyCIA per ripresa economica

ARRIVA ANCHE A CAGLIARI IL PACCHETTO DI SERVIZI DIGITALI TARGATO MyCIA.

TECNOLOGIA PER FACILITARE LA RIPRESA DEI CONSUMI: DAI BAR AI RISTORANTI FINO AGLI STABILIMENTI BALNEARI.

Il pacchetto innovativo targato MyCIA, brand tutto italiano dell’azienda HealthyFood, ha già conquistato 6mila locali in tutta Italia e arriva anche a Cagliari con l’obiettivo di fornire alla Città un servizio già attivo in metropoli come Milano e che sta portando a risultati sempre più significativi in centri in espansione, dove gli utenti dimostrano di apprezzare in maniera crescente un’esperienza smart anche nel campo della ristorazione.

Il 2021 sarà l’anno del rimbalzo nel turismo?

Secondo l’ultimo Report di TripAdvisor le ricerche di viaggi internazionali stanno aumentando: il 47% degli intervistati sta già pianificando le vacanze.

Un dato incoraggiante per le migliaia di esercenti della ristorazione in difficoltà e che da oggi, anche a Cagliari, possono contare sulla tecnologia per rendere smart la loro attività e rilanciarsi abbattendo i costi e attirando nuovi clienti.

advertisement

Proprio come ha già fatto un ristorante della città che ha optato per i servizi digitali targati MyCIA, messi a punto dall’azienda HealthyFood: ha visto lievitare anche gli ordini del take-away e del delivery nel solo mese di dicembre 2020, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia.

Del resto, sono sempre di più gli italiani, a prescindere dal luogo di residenza e viste anche le contingenze, ad apprezzare in maniera crescente chi si propone in maniera smart semplificando l’esperienza utente anche nel campo della ristorazione.

E così, dopo aver spopolato da Nord a Sud in tutta Italia con oltre 6mila locali che lo hanno già provato e ne sono entusiasti, arriva oggi in città il pacchetto di servizi digitali a 360gradi più innovativo sulla piazza, in grado di gestire in totale sicurezza ed al meglio il business di ristoratori, baristi, gastronomie ed esercenti alimentari.

SERVIZI DIGITALI

Menù digitale all inclusive con traduzione simultanea in 60 lingue diverse e calcolo automatico dei valori nutrizionali e lista allergeni certificata di ogni piatto; Order&Pay per permettere agli avventori di ordinare e pagare tramite App da casa o sul posto.

Delivery facile ed istantaneo grazie al menù digitale e con un servizio rider che a brevissimo verrà attivato; take away e dashboard personalizzata per tenere sotto controllo tutti gli ordini: sono solo alcuni dei servizi digitali contenuti nel pacchetto targato MyCIA.

INSERIMENTO NELLA APP

Per chi aderirà all’iniziativa è previsto l’inserimento gratuito nel network MyCIA, l’App che vanta già oltre 120mila download da parte di utenti che scelgono la tecnologia per selezionare il locale che soddisfi le loro esigenze alimentari. Proprio tramite l’app prenotano ed ordinano, peraltro con zero commissioni.

Il progetto è nato con l’obiettivo di aiutare ristoratori, baristi, gastronomie ed esercenti alimentari a migliorare il proprio business.

Si rivolge a tutte le insegne: dai ristoranti di pesce o di carne, dagli stellati alle pizzerie, dalle steak house ai gastrosushi, senza dimenticare i ristoranti smart degli stabilimenti balneari, pronti a riaprire i battenti per far degustare agli avventori italiani e ai tanti turisti stranieri l’enogastronomia cagliaritana famosa in tutto il mondo.

Per info sui servizi scrivere a info@mycia.it