Assemini. Avvio procedimento di revoca concessioni cimiteriali ultracinquantennali

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali comuinica ai sensi dell’art.2 della legge 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca delle concessioni cimiteriali di un primo lotto di cinquantadue concessioni ultracinquantennali di loculi cimiteriali, a partire dalla più remota nel tempo e fino a marzo 1968, come meglio specificate nella tabella allegata.

Il procedimento di revoca delle concessioni sarà concluso con l’emissione di un provvedimento espresso di revoca decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione per presente avviso.

Entro il suddetto termine di 30 giorni gli interessati potranno presentare osservazioni, memorie scritte e documenti che siano pertinenti l’oggetto del presente avviso.

Si specifica che:

ai sensi dell’art.8 della legge 241/1990, il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati;

Responsabile del Procedimento è l’ing. Adriana Pia

Al presente avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Notizie e verrà affisso su tutti gli accessi del cimitero e sui singoli loculi interessati dal procedimento suddetto, per trenta giorni a partire dalla data dell’avviso medesimo.

Stante la vetustà degli atti, depositati presso l’archivio dell’Ente in sola modalità cartacea, gli interessati possono chiedere informazioni presso gli Uffici di via Marconi 87, telefonando al numero 070949361 o inviando una pec a protocollo@pec.comune.assemini.ca.it per fissare eventuale appuntamento.