Vittorio De Scalzi e Loredana Errore ospiti di “Lazise – Canzoni d’autore”

Questa settimana l’8 gennaio Vittorio De Scalzi e il 9 gennaio Loredana Errore in streaming sul canale Youtube della Rassegna, ultimi due appuntamenti a chiudere la terza edizione di “Lazise – Canzoni D’Autore”, la rassegna patrocinata dal Comune di Lazise, realizzata alla Dogana Veneta, con l’organizzazione e produzione di Azzurra Music, condotta da Leandro Barsotti.

Vittorio De Scalzi

“Ho partecipato fin dalla prima edizione a questa rassegna di canzoni d’autore, tenendola in qualche modo a battesimo – dice Vittorio De Scalzi – torno con piacere alla Dogana Veneta di Lazise per questa terza edizione della rassegna che, in questo momento particolare, si svolgerà senza pubblico e con modalità differenti rispetto al passato.”

Online l’8 gennaio ore 21: http://bit.ly/lazise_vittoriodescalzi

Loredana Errore

Loredana Errore, pubblicando nel 2020 con Azzurra Music l’album “C’è Vita”, ha festeggiato i dieci anni di carriera iniziata con la sua partecipazione ad Amici nel 2010 e qui si racconta aprendo il 2021 con la partecipazione a Lazise Canzoni d’Autore.

Online il 9 gennaio ore 21: http://bit.ly/lazise_loredanaerrore

Con questi due sono 8 gli incontri musicali, presentati da Leandro Barsotti, che hanno visto sul palco della prestigiosa manifestazione alternarsi per questa edizione: Dodi Battaglia, Mario Castelnuovo, Roberta Bellesini, Riccardo Fogli, i Ridillo, Shel Shapiro, Vittorio De Scalzi e Loredana Errore.

Le dichiarazioni

“Il 2020 appena passato ci ha costretti – ha dichiarato Elena Buio, assessore del Comune di Lazise – a rinunciare per la prima volta a moltissime manifestazioni già programmate. Sono contenta di aver potuto invece mantenere l’appuntamento alla Dogana Veneta con ‘Lazise Canzoni d’Autore’, accettando la ‘sfida’ dello streaming che, grazie ai nomi importanti della musica italiana intervenuti, ci ha gratificato per il numero di persone che siamo riusciti a raggiungere direttamente a casa.”

“In un momento storico come questo credo che riuscire a mantenere viva la rassegna ‘Lazise Canzoni d’Autore’ sia stata una scelta lungimirante da parte del Comune di Lazise. Lo streaming – ha detto Marco Rossi amministratore di Azzurra Music – che inizialmente avrebbe dovuto essere un elemento aggiuntivo rispetto alla presenza del pubblico alla Dogana Veneta, è diventato improvvisamente l’unica modalità per poter mantenere viva la rassegna, portando gli artisti, le loro storie e la loro musica ovunque fosse il pubblico in quel preciso momento. Siamo soddisfatti del numero di persone raggiunte e inizieremo presto a progettare la quarta edizione che andremo a proporre al Comune di Lazise, sperando si possa godere della presenza del pubblico.”

Lo streaming

“Lazise – Canzoni D’Autore” sarà visibile in streaming anche dalla pagina Facebook di Azzurra Music: https://www.facebook.com/azzurramusic

