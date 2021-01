Fuori il videoclip di “Vite in vendita”

Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo di ​Forty M.C.​, rapper salernitano classe ‘88, intitolato ​”Vita in vendita“​, con la collaborazione sul ritornello di ​Chiara Bettiga​.

Il brano

“​Vita in vendita è uno storytelling che racconta lo sbandamento emotivo di una ragazza di buona famiglia che, essendo influenzata dal richiamo del vizio, inizia a vendere il proprio corpo in cambio di beni materiali e non come esigenza, ma per ribellarsi nei confronti dei propri genitori. Il brano è un susseguirsi di emozioni contrastanti e viscerali, di colpi di scena che porteranno alla consapevolezza e alla redenzione della ragazza” (Forty M.C).

Il brano è quindi la rappresentazione di un complesso e sofferto spaccato di vita in bilico, un equilibrio sottile fra le rime dell’artista campano accostate al suono deciso del rullante, e alternato alla dolcezza del violino nel ritornello. Le sensazioni di questo singolo sono riassunte nel videoclip ufficiale, realizzato dalla stessa ​Chiara Bettiga​, che contrappone il bianco e nero delle scene esterne ai colori dello studio in interno.

Il brano vanta la produzione strumentale di ​Pasquale Faggiano (Recoa Studio)​, è stato registrato presso il Goldeneye Studio​ed ed è stato mixato e masterizzato da ​Axl Zardoni​.

Forty M.C. – Note biografiche

Forty M.C.​, all’anagrafe Marco Quaranta, è un rapper, cantautore, intrattenitore e speaker radiofonico nato a Salerno nel 1988.

Da sempre coltiva la sua grande passione per l’hip hop, che l’ha portato nel 2011 alla creazione e alla conduzione di un programma radiofonico sull’emittente locale Radio Paestum, totalmente incentrato sul rap e la cultura urban chiamato ​Forty for U​.

Nello stesso anno inizia la collaborazione con il produttore Pasquale Faggiano.

La collaborazione con lo studio brianzolo ​Goldeneye Studio ​nasce nel 2017 ​e lo porterà a conoscere ​DJ Sheezah​, il quale diventerà il produttore di un nuovo disco ancora in lavorazione.

Il 22 marzo 2019 collabora alla realizzazione dell’inno della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro.

Nel novembre del 2020 partecipa alle selezioni di ​Area Sanremo insieme a ​Chiara Bettiga​, presentando il brano ​”Vita in vendita​”, disponibile già in due versioni e con un videoclip da oggi su YouTube.

