Viale Buoncammino Cagliari, chiuso un chiosco

Polizia di Stato di Cagliari. Intervento del Reparto Prevenzione Crimine in Viale Buoncammino. Chiuso un chiosco e sanzionati proprietario ed avventori.

In questi ultimi giorni di festività sono stati ulteriormente intensificati i controlli operati dalla Polizia di Stato su tutto il territorio cittadino e dell’hinterland sul rispetto delle prescrizioni indicate nel D.P.C.M. per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

In tale contesto la Questura, in relazione alle determinazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tesi a prevenire gli assembramenti, nel pomeriggio di ieri gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, hanno proceduto al controllo di un chiosco sito in viale Buoncammino dove erano state segnalate più di 50 persone intente a bere ed ascoltare musica.

Gli Agenti hanno potuto verificare la veridicità della segnalazione. All’atto del controllo erano presenti oltre 50 persone, non distanziate tra di loro, la maggior parte prive della mascherina o con la stessa indossata in modo non idoneo, intente a bere ed a ballare ascoltando musica diffusa ad alto volume da un DJ.

Alla vista dei poliziotti è scattato un fuggi fuggi generale dei presenti ma nonostante questo tentativo molti di lor sono stati bloccati ed identificati.

Alla conclusione dell’attività sono stati sanzionati il titolare del chiosco, il disc jockey ed una ventina di avventori.

Al termine del controllo, supportato anche dal personale della Squadra Amministrativa della Questura, sono state elevate sanzioni amministrative per 400 € a persona ed è stata disposta la chiusura del chiosco per 5 giorni.