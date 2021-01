Valos, l’artista romano presenta il nuovo singolo “Brillerà”

Un messaggio di speranza per tutti i giovani come lui

Da ora disponibile in digitale il nuovo singolo dell’artista romano

in occasione del suo diciottesimo compleanno

Il nuovo brano segna un forte cambio di rotta artistico e personale,

con un messaggio di speranza per tutti i giovani come lui

Dalla mezzanotte del 3 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme digitali Brillerà (prod. Otalay), il nuovo singolo di Valerio Valiante in arte VALOS, artista romano originario del quartiere Monteverde.

Lo abbiamo conosciuto meglio in una delle puntate di “Tu non sai chi sono io”, il format di Fremantle e RAI disponibile su RAI PLAY dallo scorso 14 dicembre 2020.

Con il supporto di questa grande realtà mediatica Valos si mette a nudo, mostrando la sua vita dentro e fuori le mura domestiche, con tutte le difficoltà che lo hanno portato a diventare il Valerio di oggi: un ragazzo sincero e tenace, con delle grandi responsabilità per la sua età, e con quella fame che lo porta a crescere quotidianamente.

La mezzanotte del 3 gennaio 2021 segna una svolta nella vita e nella carriera di questo artista così giovane, pronto a presentare la sua musica in una nuova veste, nel giorno del suo diciottesimo compleanno.

Da un’idea nata durante un freestyle della scorsa estate, che in poco tempo raggiunge le 25.000 visualizzazioni sul canale IGTV dell’artista, il nuovo singolo Brillerà prende vita come un brano cantautorale che sintetizza gli elementi del pop e dell’urban in chiave moderna.

Determina, poi, più di una trasformazione: non solo l’allontanamento dal mondo rap/trap, che ha caratterizzato le fasi iniziali di VALOS, ma anche una raggiunta

maturità in cui Valerio si fa portavoce di un messaggio di speranza per i suoi coetanei.

Accompagnato da una campagna di branding con il simbolo-emoji della stella, protagonista dell’artwork e segno della visione dell’artista, Brillerà racconta il sogno di un ragazzo comune di rendere la propria vita ogni giorno più luminosa e significativa, con la voglia di crescere e di eccellere in ciò che lo fa stare bene.

Ascolta in digitale “Brillerà ci ricorda di portare sempre il nostro sogno con noi nella monotona quotidianità”, spiega Valos. “Brillerà è per tutti quei ragazzi che mettono sudore e voglia di fare per avvicinarsi a quell’obiettivo tanto atteso. Per tutti quei ragazzi partiti da una storia difficile composta da momenti, periodi e situazioni che li hanno plasmati, portandoli ad essere i ragazzi che sono oggi, quei ragazzi che nonostante tutti gli ostacoli continuano a rincorrere ciò in cui credono.”

Brillerà è il primo estratto dall’omonimo primo EP di Valos, prossimamente in uscita su

tutte le piattaforme.

CREDITS

Produzione a cura di OTALAY

Mix e master: RIC DELARGE

Biografia Valos

Valerio Valiante in arte Valos nasce a Roma il 3/01/2003, precisamente a Monteverde, quartiere in cui è cresciuto e al quale è molto legato, teatro dei suoi videoclip e da dove nasce la sua identità artistica.

Sin da piccolo è in contatto con la musica, grazie alla nonna che gli insegna a suonare il pianoforte e alle scuole elementari dove inizia a cantare con il coro scolastico. Proprio con il coro inizia il suo percorso nel mondo della musica, con le prime esibizioni in teatri e

chiese.

Di lì a poco si appassiona maggiormente al pianoforte ed inizia a prendere lezioni con lo stesso maestro del coro, tutt’ora una presenza musicale importante per far coesistere pianoforte e canto, cercando sempre la formula adatta per realizzare il prodotto migliore.

Qualche anno fa, in un periodo delicato della sua vita, per sfogare la rabbia dovuta alla perdita del nonno, decide di prendere carta e penna e scrivere quello che poi sarà il suo primo brano, Ciao No’.

Cresce tra le strade e le ville del quartiere, dove frequenta ancora oggi la scuola superiore, insieme agli amici e compagni di viaggio con i quali impara, osserva , ascolta e prende ispirazione per i suoi testi. Proprio per loro nasce l’idea di brani come Monteverde e Todo

o Nada, secondo brano pubblicato, un passo importante grazie al quale Valerio capisce che questa strada, iniziata per bisogno, sarebbe stata la sua vita.

Con il passare del tempo realizza diversi videoclip, totalizzando 8 uscite su YouTube e 2 su Spotify con un totale di 250.000 views.

Dopo questi risultati inaspettati, trova il giusto team per poter realizzare il primo vero grande progetto: un produttore, un manager, una troupe e tanta voglia di fare.

Inizia insieme a loro un nuovo percorso con un nuovo stile, un nuovo look, nuova

musica e tante nuove idee.