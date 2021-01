Vaccini. Mario Nieddu: “Zero dosi nelle RSA? Falso”

La Sardegna è l’unica Regione in Italia che non ha ancora vaccinato personale e ospiti delle Rsa? “Totalmente falso”.

A dirlo è l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, che replica così all’allarme lanciato dal consigliere regionale dei Progressisti, Gian Franco Satta: “Questa cosa non è vera – spiega alla Dire – perché qualche vaccinazione nelle Rsa dell’isola è stata fatta.

Ma la questione è un’altra: noi abbiamo dovuto mettere in sicurezza prima di tutto medici e personale socio sanitario, le vaccinazioni nelle Rsa erano già previste in un secondo step. E lo avremmo già fatto, se fossero arrivate le dosi promesse”.

Vaccini che, come ha ricordato Nieddu anche durante l’audizione in commissione Sanità del Consiglio regionale, “sono arrivati in ritardo e non nelle quantità promesse. Dirò di più: noi abbiamo previsto quello che sarebbe potuto succedere, abbiamo quindi tenuto delle riserve, e ovviamente non siamo andati avanti. L’onorevole Satta sarebbe soddisfatto se fossimo stati improvvidi come qualche Regione che ha utilizzato il 100% delle dosi, e ora non sa come far fronte alla seconda inoculazione? Che ci risparmi dunque queste uscite, prive di alcun fondamento”.