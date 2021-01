UGL Caserta. Attivo il bando per il Servizio Civile

È attivo per l’anno 2021, il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale, che vede la fattiva partecipazione della Ugl Giovani della provincia di Caserta che aderisce al progetto “Orientati all’assistenza: mappare il sistema di welfare territoriale per facilitarne l’accesso” mettendo a disposizione due posti.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno un’età compresa tra il diciottesimo ed il ventottesimo anno e che sono in possesso dello SPID; gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma on line accessibile dal sito https://domandaonline.serviziocivile.it.

“Anche quest’anno la Ugl Giovani è in prima linea per supportare progetti a favore delle fasce più deboli della società” ha dichiarato la Segretaria Annabella D’Angelo “ritengo che il Servizio Civile sia lo strumento più adatto per educare e formare i giovani al rispetto delle regole, alla difesa dei diritti umani, alla cura e protezione dei bisogni primari dei cittadini in difficoltà”.

Per il Segretario territoriale Ferdinando Palumbo: “La Ugl è protesa a confermare ed ampliare l’offerta di assistenza e servizi e punta adesso a raggiungere livelli di eccellenza nel panorama sindacale di Terra di lavoro, forniremo” – ha concluso – “un’importante opportunità a due giovani meritevoli che respireranno aria di futuro”.