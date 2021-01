Tennis Tavolo Sassari: partenza rinviata per la B1 maschile, si ritira l’Apuania Carrara “A”.

Non è certo facile provare a fare ripartire lo sport con la pandemia in corso. Lo dimostra anche la B1 maschile Tennis Tavolo: dopo il rinvio di novembre si sarebbe dovuta giocare oggi la prima giornata, con la Tennis Tavolo Sassari impegnata domenica in casa contro l’Apuania Carrara “A”.

Invece la società carrarese, sfruttando una possibilità data dalla federazione, ha dato forfait sia con la squadra “A” sia con quella “B” per concentrarsi sugli altri campionati. E si parla di uno dei club pongistici più anziani, che ha cominciato l’attività nel 1969. Due defezioni importanti, anzi tre, perché ha rinunciato pure la Parva Domus-Marco Polo.

Nel girone B sono rimaste con Sassari quattro squadre: Villa d’Oro Modena, Cus Torino, Biella e Milano Sport.

La prima partita della nuova stagione sarà quindi quella di domenica prossima a Modena contro la Villa d’Oro.

Restano intatti i propositi ambiziosi del team allenato da Alessandro Poma, composto da Marco Sinigaglia, Marco Poma e Olawale Abayomi