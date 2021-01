T-Abbraccio. Tante mani per un unico gesto. Con un grande, caldo e colorato abbraccio simbolico i bambini di Alghero hanno avvolto i luoghi simbolo della cultura, dello sport e dello spettacolo in attesa di poterli riempire di abbracci veri come un tempo.

Decine e decine di magliette decorate con amore e creatività con le impronte delle loro mani e recapitate agli elfi di Babbo Natale, che aveva lanciato questa iniziative durante le dirette andate in onda dalla sua casa, hanno permesso di creare tre grandi installazioni temporanee a forma di cuore per dire alla città che, con la forza dell’amore, supereremo questo momento di grande difficoltà e torneremo a incontrarci, abbracciarci, fare festa.

Le creazioni dei bambini hanno quindi il raggiunto il PalaManchia. Per dire a tutti che presto torneranno nelle palestre ad allenarsi, divertirsi, giocare. Anche alla biblioteca comunale luogo simbolo della cultura, in attesa di tornare insieme ad ascoltare storie, leggere libri, incontrare i loro personaggi preferiti. E non solo. Anche il teatro civico per rappresentare idealmente gli spazi dove emozionarsi per un film, uno spettacolo, un saggio di danza.

Un abbraccio collettivo che vorrebbe dare una carezza e raggiungere con un messaggio di speranza tutte le famiglie della città per dire loro che siamo una comunità forte e coesa e che supereremo questo difficile momento. Il coordinamento del progetto d’installazione è di Akròasis APS e dell’Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero. L’idea è di Giochedù di Eleonora Cattogno in collaborazione lo scenografo Fabio Loi, il videomaker Paolo Calaresu, Lo teatrì di Ignazio Chessa, l’Associazione Koremama e con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Un ringraziamento speciale va ai supermercati Coop che hanno collaborato all’iniziativa ospitando i contenitori per la raccolta di T-shirt e messaggi