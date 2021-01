Sulcis-Iglesiente. Stamattina il primo nato del 2021

REPARTO DI OSTETRICIA FONDAMENTALE PER IL NOSTRO TERRITORIO. AUGURI AL PRIMO NATO DEL 2021.

Il primo nato nel Sulcis-Iglesiente è venuto al mondo stamane alle 8.15 ed e’ un maschietto.

“La nascita di un bimbo è certamente il più bel segnale di speranza e ripartenza.

I migliori auguri alla famiglia e grazie al personale del reparto ostetricia e ginecologia del CTO di Iglesias.

Nel 2020 si è registrato un incremento importante nel numero dei parti, il 20% in più rispetto al 2019, che da fiducia per il futuro e che è sicuramente segno di un riavvicinamento a un servizio fondamentale per il nostro territorio. Dal canto nostro proseguiamo l’impegno a sostegno di tutte le attività utili a rafforzare il servizio.

Il contesto sanitario derivato dalla diffusione pandemica del Covid ci ha messo di fronte a delle nuove esigenze inerenti la gestione dell’emergenza nei presidi territoriali. A tal fine, nei giorni scorsi l’assessore alla sanità Mario Nieddu ha comunicato lo stanziamento di un ulteriore fondo di 245.000 euro per il pronto soccorso dell’ospedale CTO di Iglesias.”

Così Michele Ennas consigliere regionale della Lega eletto nella circoscrizione del Sulcis-Iglesiente