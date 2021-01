Strade: pericolo frane a Bonorva e voragine sulla SS. 131

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER PERICOLO FRANE A BONORVA E VORAGINE SULLA SS. 131.

Le abbondanti piogge registrate in Sardegna hanno causato numerosi movimenti franosi.

Il Deputato di FdI Salvatore Deidda presenta un’interrogazione parlamentare al Governo e ai ministri competenti.

IL GOVERNO INTERVENGA IMMEDIATAMENTE

“Raccolgo con spirito di servizio l’appello lanciato dai cittadini e dalle Amministrazioni locali, in primis il Commissario Provinciale Pietrino Fois, per avere pronte e concrete risposte del Governo sul rischio di frane nel Comune di Bonorva, nella periferia sud, in zona Furros e sa Costa.

Sulla SS. 131 si è aperta un’incredibile voragine, a causa della saturazione e del rigonfiamento del terreno.

A Bonorva lo stesso Sindaco ha dovuto diramare lo stato di criticità per l’ipotesi di ulteriori frane e smottamenti a monte del centro abitato e chiudere diverse strade comunali impedendo il passaggio sia dei veicoli, sia delle persone.

“Poiché già nell’ottobre 2004, il territorio è stato interessato da un evento analogo tale da far decretare lo stato di emergenza dall’allora Governo, ci auguriamo che l’Esecutivo agisca tempestivamente” conclude Salvatore Deidda.