Il singolo: “Sto bene”

L’idea del brano “Sto bene” è nata una notte durante la quale i due artisti, trovandosi a casa e avendo un’amicizia che dura da molti anni, discutevano delle loro relazioni passate e di cosa avessero provato nel viverle: ritrovandosi così a buttare giù delle parole su di un foglio che poi portarono alla nascita del brano stesso.

La canzone tratta una questione molto identificativa su come vivono l’amore i giovani di oggi: parla di come non si riesca più a esternare i propri sentimenti, chiudendosi emotivamente e tendendo a non rispondere con sincerità, quando ci viene chiesto cosa si provi veramente, per paura di essere feriti ancora.

Il brano sarà disponibile dal 05-02-2021 su tutti i digital store per BeatGarden e Indieca Records.

Claudio Sartor: note biografiche

Claudio Sartor nasce a Roma il 15-01-1993. Il suo amore per il canto e per la musica nasce da bambino e viene subito supportato dalla sua famiglia: inizierà a intraprendere questa strada come un vero e proprio lavoro all’età di 20 anni, dalle prime lezioni di canto, al militare in diversi concorsi in varie regioni italiane, che lo portano a essere chiamato come ospite in canali televisivi minori.

Nel 2017 entra a far parte di un quintetto vocale, esibendosi e calcando vari palchi nel Lazio, per poi lasciarlo a inizio 2020 con la volontà e la voglia di intraprendere una propria carriera da solista, dopo la scuola fatta con loro. Nello stesso anno, si iscrive al Concorso Mia Martini, riuscendo a superare le 2 selezioni convincendo i giudici arrivando in finale. Per Claudio il canto è riuscire a far emozionare ed emozionarsi allo stesso tempo, lasciando un impronta nel cuore di chi ascolta.

