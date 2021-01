Sondaggi elezioni, il Centrodestra a quota 49% e i partiti di governo al 37,7%c’è un chiaro vincitore. I nuovissimi numeri (clamorosi)

Se teniamo conto dell’ultimo sondaggio elezioni realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all’università Mercatorum, in caso di elezioni politiche emerge in maniera inconfutabile il successo del centrodestra.

Forse è per questo motivo che il Premier Conte si sta dannando l’anima nella ricerca di senatori per scongiurare il pericolo che in caso di crisi, lui e i partiti che lo sostengono, vadano a casa.

Si tratta di un pericolo piuttosto serio se “Italia Viva”, come ha sottolineato Renzi, dovesse dire NO alla relazione Buonafede sulla giustizia.

Al momento, il Premier Conte è in continuo affanno nell'”ingaggio” di senatori pronti a lasciare il partito di appartenenza per sostenete l’attuale Governo.

Nei prossimi giorni, comunque, capiremo se sarà aperta la crisi o meno. Qualora si dovesse andare ad elezioni politiche anticipate, non ci sarebbe storia, con il centrodestra, appunto, al 49% e i partiti al governo fermi al 37,7%.

Nel sondaggio, primo partito si conferma la Lega di Matteo Salvini con il 25,7%, in posizione stabile rispetto al 6 gennaio. Il Pd, invece, registra un calo dello 0,2 al 20,2%. Progrediscono Fratelli d’Italia al 16,7% (+0,1) e Movimento 5 Stelle al 14,6% (+0,2).

Forza Italia cede lo 0,3 e scende al 6,6%, mentre Azione di Carlo Calenda balza al 3,6% (+0,4). Liberi e Uguali e Italia Viva si fermano entrambi al 2,9%.

Sondaggi elezioni