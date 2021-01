Silvestri (ND.it): “Mattarella ci invita ad essere coesi e a cooperare”

Silvestri: “Parole che toccano il cuore quelle pronunciate ieri sera dal Capo dello Stato agli italiani.

Un invito diretto ai politici a lavorare e a cooperare tutti insieme per il rilancio del Paese, aldilà degli interessi personali e di partito” – ha dichiarato Marcello Silvestri, leader del Movimento ‘La Nuova Democrazia.it’.

“Noi democratici accogliamo le parole del Presidente Sergio Mattarella e alacremente ci mettiamo al lavoro per uscire da questa drammatica situazione di disagio socio-economico e sanitario provocata dalla pandemia che ha coinvolto imprese e cittadini italiani.

Per farlo dobbiamo riportare nel nostro Paese moderazione e centralità ed invitiamo i politici “sciacalli” a non approfittare, come hanno fatto fino ad ora, della crisi e della schiena degli italiani per fare propaganda politica.

advertisement

Il nostro Movimento, che si batte per la difesa dei diritti umani e per il benessere di tutti, nessuno escluso, sarà in prima linea per l’attuazione di una politica ispirata da principi di solidarietà e di umanità”.

www.lanuovademocrazia.it