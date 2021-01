Sicurezza informatica: premiato dalla Iapr docente cagliaritano

Giorgio Giacinto, docente dell’Università di Cagliari, è stato premiato con lo Iapr Fellow award dall’International association for pattern recognition.

Il prestigioso premio della Iapr certifica così l’eccellenza del percorso di formazione di Giacinto, che va a rafforzare ulteriormente la reputazione della facoltà di Ingegneria dell’ateneo sardo.

Un riconoscimento internazionale che vale tanto per l’Ordinario di Ingegneria Informatica e docente di Sistemi per l’elaborazione delle informazioni al Dipartimento di ingegneria elettrica e informatica (Diee) dell’Università di Cagliari.

Un percorso di studio e ricerca, dagli hacker alla criminalità informatica.

Il professor Giacinto è anche presidente della sezione sarda della Società italiana di intelligence. E’ inoltre il secondo specialistica ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla Iapr.

Nel 2004 l’ambito premio è andato a Fabio Roli, importante ricercatore e tra i fondatori del Pra Lab al Diee. La missione del Pra Lab è rivolta allo sviluppo di metodi e tecnologie da impiegare nell’ambito di applicazioni reali, nei futuri sistemi di pattern recognition.

Il pattern recognition, traducibile in italiano come riconoscimento di pattern, consiste nell’analisi e identificazione di pattern all’interno di dati grezzi al fine di identificarne la classificazione.

Il Dipartimento guidato da Fabrizio Pilo è tra le eccellenze dell’ateneo. In particolare è rinomato il Corso internazionale-Summer school su pirateria e criminalità informatica, fiore all’occhiello della didattica e della formazione avanzata e innovativa.

Un Corso talmente di successo da diventare negli anni un punto di riferimento per le forze dell’ordine, il sistema amministrativo e bancario, le imprese e le aziende pubbliche e private.

Storia del premio Fellow award Iapr.

Il riconoscimento della Iapr è stato istituito nel 1994. Viene conferito ogni due anni ai soci che si siano distinti nella comunità scientifica per la ricerca sul pattern recognition. Oppure a coloro che abbiano dato un contributo significativo alle attività dell’associazione. La selezione dei candidati è effettuata da una commissione interna composta dagli altri soci.

La fondazione della Iapr risale al 1978 ed è composta da associazioni su base nazionale. In Italia il riferimento è la Cvpl, Associazione italiana per la ricerca in computer vision, pattern recognition and machine learning.

Gloria Cadeddu