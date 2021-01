“Shintiara: Crusade of Time” arriva su Kickstarter dal 15 gennaio

“Shintiara: Crusade of time” è un’ambientazione sci-fantasy originale per la quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo che vi catapulterà in un gioco di viaggi nel tempo e incursioni temporali.

Avete mai sognato di provare avventure come quelle di Umbrella Academy, Star Trek Discovery, Tenet, Back to the Future, Prince of Persia, Time trap, Avengers Endgame? Questo è precisamente il nostro scopo, proponendo questa ambientazione che abbiamo sviluppato in oltre 20 anni di lavoro!

Nuovi artisti e progettisti si sono uniti alla squadra originale di Shintiara, dopo il riuscito kickstarter di “Shintiara: Avventure sull’Orizzonte degli Eventi” del 2017.

In tutto abbiamo sviluppato 6 razze giocanti, 3 nuove classi, decine di opzioni per i personaggi e le regole per gestire i viaggi temporali, più di 20 nuovi mostri (assieme al Drago del Tempo!) e i dungeon temporali. Il tutto pronto per essere introdotto in ogni campagna della Quinta Edizione.

E già disponibile sul sito da scaricare gratuitamente la Quickstart gratuita.

La trama

Shintiara è un mondo che incrocia sci-fi e fantasy, un pianeta dilatato da paradossi temporali che vive sull’orizzonte degli eventi generato da Siray, il sole, e Murya, la stella nera.

Sul pianeta, i Reclutati di una crociata temporale cosmica sfruttano i Paradossi, ovvero oggetti e luoghi di altre epoche, e poteri che piegano il tempo per avvantaggiare la loro fazione, sospinti da una visione apocalittica.

Un tempo, Siray e Murya, le due stelle attorno a cui gravitava il pianeta, erano in armonia. Shintiara ha danzato per milioni di anni indisturbata nello spazio attorno a loro fino a che, trecento anni fa, gli eventi catastrofici del Grande Buio hanno cambiato ogni cosa. Per cause misteriose, infatti, Murya è collassata su se stessa tramutandosi in un peculiare buco nero e spezzando lo spaziotempo attorno a Shintiara.

In quell’istante, il tempo si è rotto ed è cominciato uno scontro senza precedenti: da una parte Siray, che esercita la sua influenza per mantenere il pianeta nel Cosmo, dall’altra Murya, la stella nera, che minaccia di realizzare la fine di ogni tempo.

In quanto Reclutato nella Crociata puoi plasmare il tempo a tuo volere, senza magia o tecnologia. Puoi viaggiare nel flusso spezzato del tempo e combattere per evitare o realizzare l’Apocalisse.

Se si realizzasse, l’Apocalisse sarebbe definitiva. Nessun viaggio nel tempo potrebbe mai superarla.

Shintiara esiste, nel tempo, in otto differenti epoche, sebbene alcuni scritti dicano diversamente. I Reclutati possono accumulare energia tachionica sotto forma di Punti Paradosso. Possono spendere Punti Paradosso per attivare molti effetti diversi, chiamati anche poteri temporali base, come ad esempio Accelerare, Rallentare, Attraversare un Velo, Sbirciare nel Futuro e molti altri ancora.

L’unico modo per eseguire un viaggio nel tempo è attraverso i Veli, che come abbiamo detto sono assottigliamenti tra diverse epoche e dimensioni.

Su Shintiara esistono sette razze senzienti che vivono nel continente principale e sono coinvolte in prima battuta dagli eventi storici e temporali. Ogni razza di Shintiara possiede un tratto aggiuntivo chiamato Cultura che rappresenta ciò che la propria comunità di nascita valuta come utile o adeguato. Esistono otto tipi di culture e ogni personaggio eredita la propria cultura dal luogo o civiltà in cui cresce. La propria Cultura e la propria Reputazione Temporale garantiscono accesso ai Tratti Sociali e ai Talenti Culturali.

Ogni avventura o campagna di Shintiara tratta l’Apocalisse come uno dei protagonisti. L’Apocalisse è prevista per la fine della Ottava Epoca e le modalità con cui avverrà sono incerte. Alcuni eventi, però, potrebbero spostarla avanti o indietro nel tempo. Lo spostamento dell’Apocalisse è gestito dal Cronista tramite l’Orologio dell’Apocalisse, un cerchio formato dalle otto Epoche di Shintiara e da ventiquattro cerchi o fasi.

Distribuzione

I prodotti verranno distribuiti in esclusiva in Italia da MS Edizioni e sono disponibili per la distribuzione in altri Paesi.

Prodotti

Guida del Reclutato – oltre 250 PAGINE, COPERTINA RIGIDA & PDF.

Lettera: 8.5 x 11 pollici (215.9 x 279.4 mm)

6 Razze Giocanti

3 nuove Classi

Nuovi Background

Nuovi Archetipi

Regole sui Viaggi nel Tempo

Nuovi Equipaggiamenti & Magia

Codice del Cronista – oltre 250 PAGINE, COPERTINA RIGIDA & PDF.

Lettera: 8.5 x 11 pollici (215.9 x 279.4 mm)

Imparate a masterizzare avventure di Viaggi nel Tempo & dungeon Temporali!

Tutti i segreti della Crociata del Tempo

Equipaggiamento Paradossale

Più di 20 Mostri

Oltre 10 Misteri

Schermo del Cronista – lo strumento definitivo per Cronisti.

4 fogli, 8.5×11” (215.9 x279.4 mm) ciascuno