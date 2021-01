Settimana di lezioni all’Unitre di Oristano

ARTICOLO DI ROSY MASSA DELLA REDAZIONE DI ORISTANO

Musica, archeologia e botanica nelle conferenze programmate questa settimana dall’Università delle Tre Età di Oristano.

Si è cominciato ieri pomeriggio parlando di botanica, col naturalista e consulente ambientale, Amedeo Fadda, con una dotta argomentazione su “La macchia mediterranea”.

Oggi, martedì 26 gennaio, sarà protagonista la musica. La conferenza avrà come relatore l’etnomusicologo Corrado Puxeddu, che tratterà il tema “La musica tradizionale in Sardegna”.

Nell’ultima giornata di lezioni della settimana, venerdì 29 gennaio, si parlerà di Archeologia, durante la quale Alfonso Stiglitz proporrà una conferenza intitolata “Perchè la Sardegna non è Atlantide”.

Tutte le conferenze, iniziano alle 17 e si possono seguire sulla piattaforma Zoom.

Rosy Massa