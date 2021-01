Il Catalogo del Polo Regionale SBN Sardegna (OPAC – Sebina) è sospeso fino a venerdì 29 gennaio per manutenzione straordinaria del sistema informativo.

Fino a tale giorno non saranno possibili le ricerche a catalogo e le prenotazioni dei documenti per i prestiti tramite la piattaforma OPAC Sardegna.

Il catalogo è lo stesso servizio a cui aderisce il Sistema Bibliotecario di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari.

Si informa che, pur restando attivi il servizio prestito (ritiro-resi documenti) e il servizio di consultazione a scaffale previa prenotazione della visita su questo sito, i reference delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro, finchè non sarà attivato il servizio OPAC – Sebina regionale, possono effettuare ricerche documenti solo manualmente su elenchi cartacei, in modo limitato per problemi organizzativi e di aggiornamento dei dati.

Pertanto, si pregano gli utenti che abbiano detta esigenza di attendere la riattivazione del Catalogo Regionale.