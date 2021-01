Il libretto “La Via della Felicità” di Ron L. Hubbard, fondatore di Scientology, distribuito per la prima volta ad Assemini.

“Difficile negare il declino morale della società odierna. L’illegalità si respira un pò in tutti i settori del tessuto sociale. Da un certo modo di fare politica spesso distante dai bisogni dei cittadini; all’economia, con la ricchezza sempre più in mano di pochi a discapito dei tanti; all’educazione dei giovani sempre più in balia di stereotipi da inseguire quanto meno discutibili; alla negazione dei diritti di chi ci circonda, molto spesso per interessi personali, incuranti delle conseguenze che i nostri atteggiamenti possono causare. Ognuno cerca di coltivare il proprio orticello, cercando di risolvere i problemi quotidiani, fin qui niente di male, finchè non lo si fa a discapito degli altri.

Mai come in questo tempo di pandemia servirebbe più buon senso. Quel saggio buon senso che guidò i nostri padri e nonni a superare le difficoltà in periodi altrettanto difficili. Valori come la solidarietà e la condivisione, dare il buon esempio ed essere leali nei confronti di sé stessi e degli altri, curare i valori dell’unione della famiglia, della fedeltà e moralità, l’invito ad essere competenti per affrontare con professionalità le sfide che la vita ci riserva, o semplicemente ripristinare quella regola che, da sempre, le sane tradizioni tramandano nel loro retaggio culturale: “cerca di trattare gli altri come corresti che gli altri trattassero te”. Una regola aurea che da sola renderebbe di questo pianeta un paradiso terrestre.”

Sono i valori contenuti nel libretto “La Via della Felicità”, Guida basata sul buon senso per una vita migliore, di L. Ron Hubbard, che i volontari dell’omonima Fondazione Internazionale e della Chiesa di Scientology stanno distribuendo da oltre un anno nelle strade e negozi della città Metropolitana di Cagliari.

La distribuzione del libretto su larga scala ha lo scopo di ripristinare il rispetto di sé e dei valori che garantirebbero una convivenza civile a tutti. È con questo spirito che nel pomeriggio di martedì 19 gennaio i volontari saranno, per la prima volta ad Assemini, dove distribuiranno centinaia di libretti nei negozi di via Sardegna per promuovere i valori di buon senso contenuti nella Via della Felicità.

“La felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore. In fondo esiste solo una persona che piò dire con certezza cosa ti farà felice: te stesso.”

Sono parole contenute nell’epilogo del libro scritto dal filosofo L. Ron Hubbard. Vivere con buon senso, sicuramente darà la serenità e tranquillità che ci farà raggiungere quella felicità che è lo scopo per cui tutti stiamo vivendo.