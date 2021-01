Sassari. Un calendario per dare il benvenuto al 2021

Un calendario. Il Comune di Sassari ha deciso di dare il benvenuto al 2021 con un piccolo dono.

Sul sito www.turismosassari.it è possibile scaricare la grafica – creata dal settore Cultura – di un calendario con le foto più significative di Sassari: in dodici scatti il racconto, il fascino e la storia del territorio.

Il file è stato pensato nel classico formato da scrivania (A5). È possibile stampare i mesi due pagine per volta, ritagliarle e rilegarle facilmente. È inoltre stampabile in formato A4 (le dimensioni dei fogli comuni). È stato realizzato anche un formato A4 stampabile fronte retro (preferibilmente su cartoncino), pronto all’uso, da piegare in due. Sarà sufficiente posizionare i fogli in ordine crescente e mettere in evidenza il mese corrente.

Le immagini sono state selezionate dall’archivio fotografico del Comune di Sassari. Ad ogni mese è stato abbinato un luogo o un monumento che ne rispecchia le atmosfere. Così, ad esempio, a gennaio apre il calendario un panorama notturno che dà uno sguardo d’insieme sul centro storico, a marzo un omaggio alla primavera con il parco di Monserrato, a maggio e ad agosto le feste cittadine: La Cavalcata Sarda e i Candelieri.

A chiudere il calendario, il mese di dicembre con piazza d’Italia e il Palazzo della Provincia illuminato dalle installazioni luminose di questo 2020 appena passato.

Sui canali social del Comune, e in particolare su quelli di Turismo Sassari è possibile condividere le foto che raccontano, coi vostri occhi e i vostri punti di vista, le bellezze della città e di tutto il territorio, utilizzando l’hashtag #turismosassari. Le immagini più belle potrebbero essere selezionate per il calendario 2022.