Sassari. Modifiche alla viabilità in viale Trento

Dalle 7 di lunedì 2 febbraio alle 17 di sabato 6, viale Trento, tra viale Caprera e via Principessa Jolanda, sarà chiuso al traffico per consentire ad Abbanoa di realizzare un bypass lungo la rete fognaria di viale Trento.

Gli incroci saranno percorribili.

Via Principessa Jolanda sarà interamente transitabile, da via Oriani a viale Trieste. Da viale Caprera sarà possibile girare a sinistra su viale Trento. Non sarà possibile svoltare a destra su viale Trento.

Da viale Mameli sarà possibile andare a destra su viale Trento o dritti per continuare ancora su viale Mameli. Non sarà possibile svoltare a sinistra su viale Trento.

Il cantiere si inserisce tra le attività legate al monitoraggio, risanamento e salvaguardia del terrapieno che sostiene il tratto di viale Trento tra via Principessa Jolanda e viale Umberto. Il bypass consentirà di deviare i reflui verso un’altra infrastruttura fognaria. Le operazioni interesseranno tutta la larghezza della carreggiata e per questo negli stessi giorni sarà vietata anche la sosta.

Inoltre, a causa di un muro dell’ippodromo pericolante, via Gioscari, nel tratto senza uscita a partire dall’intersezione con la strada vicinale Rizzeddu – Gioscari è chiusa ai pedoni e al traffico, con l’esclusione di quello locale; – la chiusura al traffico pedonale; nel tratto tra il civico 13 e l’incrocio con la strada vicinale Rizzeddu – Gioscari è vietato il passaggio dei pedoni, sul lato su cui affaccia il muro perimetrale dell’ippodromo.

A causa di un altro muro pericolante anche via sant’Orsola è chiusa al traffico, nel tratto indicato dalla segnaletica, mentre dall’incrocio con via Cesaraccio e fino al tratto totalmente chiuso, è consentito il traffico locale, così come per la parte dall’intersezione con la ex SS 131.

Planimetria

viabilità in viale Trento