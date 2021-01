Sassari. Mancato rispetto norme anti Covid-19. 7 persone sanzionate dai Carabinieri

Mancato rispetto norme anti Covid-19. 7 persone sono state sanzionate dai carabinieri nella serata di ieri nel corso di mirati servizi per accertare il rispetto dpcm del 3 dicembre 2020.

